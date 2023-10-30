Председатель СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане

Председатель Следственного комитета России поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках, совершенных 29 октября 2023 года на территории аэропорта «Уйташ» (Махачкала) в Дагестане (ч.
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