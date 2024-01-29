Разработка и применение майнинг контейнеров: Новый взгляд на криптодобычу Юлия СоколоваВ мире, где криптовалюты постоянно эволюционируют, появляются новые технологические решения, упрощающие и оптимизирующие процесс добычи цифровых активов.
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