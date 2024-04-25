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Зеленский считает, что исход конфликта на Украине будет несчастливым

Зеленский считает, что исход конфликта на Украине будет несчастливым

Президент Украины считает, что финал СВО может устроить далеко не всех.В интервью консервативному американскому телеканалу Fox News президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в победе Киева в противостоянии с Москвой, однако сделал ряд оговорок.

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