Эксперты предупредили: субсидированная ипотека может стать ловушкой

Эксперты обсуждают перспективы субсидированного кредитования в России. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута считает, что такие программы могут временно заменить семейную ипотеку, которая работает до 2030 года.
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