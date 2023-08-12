Губернатор поздравил кузбассовцев с Днём физкультурника

Поздравляю с Днем физкультурника представителей спортивной отрасли, спортсменов, тренеров, ветеранов и всех любителей здорового и активного образа жизни! Сейчас во всем мире Кузбасс знают не только как угольный край, но и как спортивный регион.
Поздравляю с Днем физкультурника представителей спортивной отрасли, спортсменов, тренеров, ветеранов и всех любителей здорового и активного образа жизни! Сейчас во всем мире Кузбасс знают не только как угольный край, но и как спортивный регион.
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