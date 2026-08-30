On Aug. 30, 2021, the United States completed its evacuation mission at the international airport in Afghanistan, officially bringing an end to the longest war in U.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым