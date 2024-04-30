В Тулуне 15-летний водитель с пассажиром в салоне влетел в электроопору

Авария произошла в ночь на 30 апреля на улице Речной города Тулуна. Предварительно установлено, что 15-летний местный житель за рулем автомобиля «ГАЗ 31105» не справился с управлением и допустил съезд с дорожного полотна.
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