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Неординарные газовые новости

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«Россия готова, Германия не спешит». Может ли российский газ снова пойти в ФРГ

«Россия готова, Германия не спешит». Может ли российский газ снова пойти в ФРГ

Путин предложил Германии принять решение Владимир Путин после саммита ШОС в Бишкеке вновь поднял вопрос прямых поставок российского газа в Германию.

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