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МОСИНФОРМ

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Казачья станица развернется в «Коломенском»: XII фестиваль соберет более 1 тыс. участников из 42 регионов России

Казачья станица развернется в «Коломенском»: XII фестиваль соберет более 1 тыс. участников из 42 регионов России

12 сентября 2026 года музей-заповедник «Коломенское» вновь станет интерактивным музеем казачьей культуры под открытым небом.

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