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Миронов предложил изменить кредитно-денежную политику Центробанка

Миронов предложил изменить кредитно-денежную политику Центробанка

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной обращение, в котором предложил внести корректировки в кредитно-денежную политику регулятора.

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