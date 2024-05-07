Статуи Абу-Симбела

Рабочие итальянского мраморного карьера из Каррары, известного своим опытом и мастерством в обработке мрамора еще со времен римлян и Микеланджело, в период с 1966 по 1968 год провели грандиознейшую работу.
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