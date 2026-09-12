БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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8 тысяч лет без права знать о России: Финляндия прекратила доступ к документам, которые не нравятся режиму Стубба

8 тысяч лет без права знать о России: Финляндия прекратила доступ к документам, которые не нравятся режиму Стубба

Финские архивы закрываются для историков, а из фондов исчезли документы о концлагерях в Карелии Мария Кузнецова Фото: Markus Brunner / imageBROKER.

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