Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев признался, что ему было бы интересно провести товарищеский матч со сборной России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «В больницу везите, лечите. Придурок!» Юран высказался о конфликте России и Украины. Погибло много его знакомых
- Мостовой: «Мои дети — не русские, а европейцы. Они никогда не были в России и не знают, что такое Россия»
- Американец из «Северстали»: «Россия — великая страна с прекрасными людьми, однако не все иностранцы это понимают»
Свежие комментарии