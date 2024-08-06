С 2007 по 2020 годы наблюдается устойчивое снижение заболеваемости раком шейки матки среди молодых женщин

В исследовательском докладе, опубликованном в научном журнале JAMA Oncology, сообщается, что среди женщин младше 25 лет уровень заболеваемости цервикальной интраэпителиальной неоплазией (CIN) неуклонно снижался в период с 2007 по 2020 год.
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