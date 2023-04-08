FiNE NEWS

1 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Разведение волос на лице заметно сокращает вплоть до "0" их количество на голове! Мода такая...Почему в армии в ...
  • Семен Борисов
    Вот и пусть теперь сосёт,ему это не в падлу!!!Экс-директор Рота...
  • Гарий Щерба
    КАКОЙ  страны ,  КАКОЙ Окраины , КОТОРАЯ  вот вот  ПЕРЕСТАНЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ  от слова  СОВСЕМ ....?????Украина получит $...

Шпак — да, Милославский — нет. Кто пришёлся бы ко двору Ивана Грозного?

Шпак — да, Милославский — нет. Кто пришёлся бы ко двору Ивана Грозного?

В кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию» Гайдая домушник Жорж Милославский, которого сыграл Леонид Куравлев, попав в прошлое, называет себя князем и, в общем, добивается доверия у дьяка Посольского приказа Феофана (Савелий Крамаров).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх