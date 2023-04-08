Шпак — да, Милославский — нет. Кто пришёлся бы ко двору Ивана Грозного?

В кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию» Гайдая домушник Жорж Милославский, которого сыграл Леонид Куравлев, попав в прошлое, называет себя князем и, в общем, добивается доверия у дьяка Посольского приказа Феофана (Савелий Крамаров).