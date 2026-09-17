«Едет и думает». В McLaren назвали главную проблему Пиастри

«Едет и думает». В McLaren назвали главную проблему ПиастриPirelliРуководитель McLaren Андреа Стелла объяснил, почему Оскар Пиастри не может раскрыть машины MCL40.
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