В ТПП РТ обсудили привлечение мигрантов из Узбекистана на работу в Татарстане

В Татарстане обсудили трудоустройство граждан Узбекистана и оформление патентов на работу. Встреча прошла в Торгово-промышленной палате, модератором выступил первый заместитель председателя ТПП РТ Артур Николаев.
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