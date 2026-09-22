Watch: Ball python rescued from front grille of New Jersey car

Police in New Jersey were called out to an unusual situation when 3-foot ball python was found stuck in the front grille of a vehicle.
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