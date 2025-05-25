Против русских открыли новый фронт – атакована авиабаза, есть потери. Шлепченко: "Наш военный контингент стал заложником"

После очередного нападения на русскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии возникают резонные вопросы. В первую очередь, почему наш объект настолько уязвим для атак? Враг хочет отрезать нас от Африки и подталкивает на противостояние с Турцией.
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