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Путин назвал безопасность России первостепенной задачей

Путин назвал безопасность России первостепенной задачей

Во время заключительной части саммита БРИКС президент России назвал самую важную для него задачу.Президент России Владимир Путин во время закрытия саммита БРИКС назвал безопасность страны приоритетной для него задачей.

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