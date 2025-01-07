⛪️ Митрополит Тихон провёл Божественную литургию в Александро-Невском кафедральном соборе В главной православной святыне Крыма собрались несколько сотен верующих.
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⛪️ Митрополит Тихон провёл Божественную литургию в Александро-Невском кафедральном соборе В главной православной святыне Крыма собрались несколько сотен верующих.