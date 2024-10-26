Социологи проследили, какие семьи накапливают больше богатства

Многие считают материальный достаток главной составляющих счастья. В одной из прошлых научных работ авторы пришли к выводу, что для богатства и успеха важны не только талант и упорство, но и удачное стечение обстоятельств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии