ТАСС: фигурант дела комбрига ВДВ Фролов не признает вину в мошенничестве

Командир подразделения российских Воздушно-десантных войск ВДВ, бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова, подполковник Константин Фролов не признает вину в особо крупном мошенничестве.
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