StepX Neo: первый в мире «агентный смартфон» на базе большой языковой модели

Китайский стартап в области искусственного интеллекта StepFun представил то, что он называет первым в мире брендом устройств с нативной поддержкой больших языковых моделей (LLM), стремясь выйти за рамки обычных ИИ-чатов и перейти к производству потребительского оборудования.