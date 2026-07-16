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StepX Neo: первый в мире «агентный смартфон» на базе большой языковой модели

StepX Neo: первый в мире «агентный смартфон» на базе большой языковой модели

Китайский стартап в области искусственного интеллекта StepFun представил то, что он называет первым в мире брендом устройств с нативной поддержкой больших языковых моделей (LLM), стремясь выйти за рамки обычных ИИ-чатов и перейти к производству потребительского оборудования.

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