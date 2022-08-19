Траты Раков, эрудиция Дев и цели Весов: подробный гороскоп на 20 августа

ОВНЫ, дополнительные знания вам сейчас просто необходимы. То же относится и к навыкам: постарайтесь определить, что сделает вашу жизнь лучше.
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