Минобороны России заявило о наличии достоверных данных о том, что украинские нацисты готовят на Пасху 24 апреля чудовищную и кровавую провокацию с обстрелом православных храмов в разных областях Украины, с неизбежными жертвами среди прихожан, чтобы затем обвинить в этом РФ 17:11, Москва, Tochka Zрения, “По имеющейся достоверной информации, киевский режим при поддержке ряда западных стран […] Минобороны России заявило о наличии достоверных данных о том, что украинские нацисты готовят на Пасху 24 апреля чудовищную и кровавую провокацию с обстрелом православных храмов в разных областях Украины, с неизбежными жертвами среди прихожан, чтобы затем обвинить в этом РФ 17:11, Москва, Tochka Zрения, “По имеющейся достоверной информации, киевский режим при поддержке ряда западных стран завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.