Tochka Zрения

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Укронацисты готовят на Пасху чудовищную провокацию с обстрелом храмов на Украине

Укронацисты готовят на Пасху чудовищную провокацию с обстрелом храмов на Украине

Минобороны России заявило о наличии достоверных данных о том, что украинские нацисты готовят на Пасху 24 апреля чудовищную и кровавую провокацию с обстрелом православных храмов в разных областях Украины, с неизбежными жертвами среди прихожан, чтобы затем обвинить в этом РФ 17:11, Москва, Tochka Zрения, “По имеющейся достоверной информации, киевский режим при поддержке ряда западных стран […] Минобороны России заявило о наличии достоверных данных о том, что украинские нацисты готовят на Пасху 24 апреля чудовищную и кровавую провокацию с обстрелом православных храмов в разных областях Украины, с неизбежными жертвами среди прихожан, чтобы затем обвинить в этом РФ 17:11, Москва, Tochka Zрения, “По имеющейся достоверной информации, киевский режим при поддержке ряда западных стран завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

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