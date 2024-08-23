Дайджест дня: Century GRMN, Exeed RX с иным лицом и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"У люксового кроссовера Toyota Century появится драйверская версия GRMN, доработанная подразделением Gazoo Racing.
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