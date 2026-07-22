MNQ 30m: Short Squeeze Exhaustion at Major Resistance Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! THEGBR The 30-minute timeframe perfectly illustrates the current aggressive intraday dynamics of the Micro Nasdaq (MNQ).
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