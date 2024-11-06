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Кулинарные секреты СССР: как экономили и готовили в условиях дефицита

Кулинарные секреты СССР: как экономили и готовили в условиях дефицита

Кулинарные секреты СССР: как экономили и готовили в условиях дефицита Ольга ВайленкоЖизнь в Советском Союзе, особенно в годы глубокого дефицита продуктов, требовала от людей изобретательности и умения приспосабливаться.

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