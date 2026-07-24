Рубио оправдался за диалог с Россией

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсетях заявил, что государственный секретарь США Марко Рубио пытался оправдаться перед противниками дипломатии в западных странах.
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