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Рубио оправдался за диалог с Россией

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсетях заявил, что государственный секретарь США Марко Рубио пытался оправдаться перед противниками дипломатии в западных странах.

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