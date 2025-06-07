Военный усомнился в словах Зеленского о деталях операции по атаке на российские аэродромы

Водители грузовиков с FPV-дронами, которые атаковали российские аэродромы, знали об операции Службы безопасности Украины (СБУ) «Паутина», считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
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