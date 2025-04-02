Трехлетняя годовщина провокации киевских властей в украинской Буче и новые данные по преступлениям, совершённым Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в оккупированных районах Курской области, станут темами неформального заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) 2 апреля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии