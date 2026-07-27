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ТАСС

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Начальник разведки Апостол: боевики "Азова" и Нацгвардии удерживали оборону в Белицком

ДОНЕЦК, 26 июля./ТАСС/. Боевики группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) и Национальной гвардии Украины удерживали оборону в Белицком, рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" с позывным Апостол.

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