Начальник разведки Апостол: боевики "Азова" и Нацгвардии удерживали оборону в Белицком

ДОНЕЦК, 26 июля./ТАСС/. Боевики группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) и Национальной гвардии Украины удерживали оборону в Белицком, рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" с позывным Апостол.