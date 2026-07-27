ДОНЕЦК, 26 июля./ТАСС/. Боевики группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) и Национальной гвардии Украины удерживали оборону в Белицком, рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" с позывным Апостол.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)