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Аргументы и Факты

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Politico: Евросоюз хочет ужесточить санкции против РФ из-за решения Трампа

Politico: Евросоюз хочет ужесточить санкции против РФ из-за решения Трампа

Евросоюз хочет ужесточить антироссийские санкции из-за решения президента США Дональда Трампа по дизелю, сообщает издание Politico.

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