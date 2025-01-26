Прогноз погоды в Крыму на 26 января

Прогноз погоды в Крыму на 26 январяВ Симферополе +13 и небольшой дождьВ Севастополе +13 и малооблачноВ Евпатории +10 и небольшой дождьВ Черноморском +10 и небольшой дождьВ Джанкое +10 и ясноВ Ялте +10 и небольшой дождьВ Алуште +10 и небольшой дождьВ Керчи +6 и небольшой дождьВ Армянс.