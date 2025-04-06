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Украинцы по-прежнему слушают русскую музыку. Несмотря на скандалы и запреты

Украинцы по-прежнему слушают русскую музыку. Несмотря на скандалы и запреты

Если рядом включают "русские хиты", сделать что-то можно. Столкновение в Киеве между ветераном ВСУ и группой гражданских лиц из-за российской музыки в очередной раз обострило вопрос запрета культурного продукта страны-противника.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Просто они: русские. Украинец не национальность, ее придумали большевики.
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