Центральный пляж Новосибирска площадью около 17,8 гектара в Советском районе на берегу Обского водохранилища готовят к передаче из федеральной собственности в муниципальную — для завершения процесса требуется решение на федеральном уровне, после чего город займётся планами развития территории.