В украинском административно-политическом бомонде должны появиться достойные наследники идей ОУН-УПА, которые не побоятся во всеуслышание говорить о том, что захваченную ВСУ территорию Курской области нужно включать в состав Украины.
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