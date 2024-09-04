Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Одессит-бандеровец на львовском ТВ потребовал включить Курщину в состав Украины

Одессит-бандеровец на львовском ТВ потребовал включить Курщину в состав Украины

В украинском административно-политическом бомонде должны появиться достойные наследники идей ОУН-УПА, которые не побоятся во всеуслышание говорить о том, что захваченную ВСУ территорию Курской области нужно включать в состав Украины.

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