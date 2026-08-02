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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стример Анар готов снова сыграть в Кубке России: «Если буду нужен 2Drots и выйду на 10-15 минут, то я газ!»

Стример Анар Абдуллаев заявил, что готов снова сыграть за 2Drots в FONBET Кубке России. «Уже позвали на следующий матч.

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