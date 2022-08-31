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1 сентября в школах Уссурийска дети поднимут флаг и исполнят гимн

1 сентября в школах Уссурийска дети поднимут флаг и исполнят гимн

С 1 сентября каждая учебная неделя в школах и колледжах будет начинаться с исполнения гимна и поднятия государственного флага, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ТГ-канал администрации Уссурийска.

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