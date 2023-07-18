Военное обозрение

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Судостроительная корпорация «Ак Барс» планирует предложить иностранным заказчикам совместное строительство кораблей

Судостроительная корпорация «Ак Барс» планирует предложить иностранным заказчикам совместное строительство кораблей

Судостроительная корпорация "Ак Барс" предложила иностранным заказчикам совместную постройку боевых кораблей на их верфях.

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