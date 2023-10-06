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Bloomberg: На саммите в Гранаде случился дипломатический скандал из-за миграции

Bloomberg: На саммите в Гранаде случился дипломатический скандал из-за миграции

По данным агентства Bloomberg, на неформальном саммите Европейского политического сообщества в Гранаде произошёл скандал, спровоцированный французским лидером Эммануэлем Макроном и премьером Италии Джорджей Мелони.

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