Коллаж Новороссии Автор: Ольга Антонова В Сеть выкладывают ролики с плачущими женщинами. Они требуют вернуть мужей, сыновей, внуков с фронта.
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А Алия Толстых-то права: "Если у человека нет ни гражданства, ни ВНЖ, значит, положенные выплаты нужно начислять не сразу, а через три-четыре месяца, когда боец уже будет на линии боевого соприкосновения. А не так, как сейчас, когда Россию выставляют страшной страной, которая отправляет иностранцев на фронт." Но о каких грамотных законах речь? В нашей Думе сидит многовато тупых спортсменов и скоморохов. Им интересно только то, что утяжелит их кошелёк!
А пусть поработают как в стройбате: завалы разбирают, мусор разгребают, выполняют строительные работы по мере надобности пока не покроют суммы, которые успели получить по контрактам...Разве не найдется такая работа на освобожденных территориях?
России не надо уподобляться коту Базилио, иначе среднеазиатские мыши попытаются сожрать его самого. Наглости этих "друзей" азиатов нет границ и остановить их может только законодательство, четко регламентирующее все отношения с этими "друзьями" и жесткое выполнение этих законов нашими чиновниками. А сейчас тех наемников, которые не хотят воевать, задержать и предъявить им обвинение в мошенничестве, с условием, что это обвинение будет снято если их семьи вернут полученые ими деньги, и тогда они сами будут переданы, как преступники, властям их республик. В противном случае суд и соответствующий срок за мошенничество, а после отсидки депортация. А иначе никак.
Это же наемники. Учитесь у хохлов, как поступать с акими