В Госдуме рассказали, кто может получить лекарства бесплатно

Ветераны СВО, герои РФ, инвалиды, дети из многодетных семей входят в перечень лиц, которые могут получить лекарства бесплатно или приобрести их с 50%-ной скидкой, сообщила член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина («Единая Россия»).