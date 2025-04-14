В Госдуме рассказали, кто может получить лекарства бесплатно

Ветераны СВО, герои РФ, инвалиды, дети из многодетных семей входят в перечень лиц, которые могут получить лекарства бесплатно или приобрести их с 50%-ной скидкой, сообщила член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина («Единая Россия»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии