Русская весна
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Русская весна

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В Госдуме рассказали, кто может получить лекарства бесплатно

В Госдуме рассказали, кто может получить лекарства бесплатно

Ветераны СВО, герои РФ, инвалиды, дети из многодетных семей входят в перечень лиц, которые могут получить лекарства бесплатно или приобрести их с 50%-ной скидкой, сообщила член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

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