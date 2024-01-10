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Добыча нефти в США достигнет новых высот

Добыча нефти в США достигнет новых высот

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Добыча нефти и природного газа в Соединенных Штатах в 2024 и 2025 годах достигнет новых рекордов, несмотря на растущие опасения, что сланцевая революция, которая послужила толчком к энергетическому буму в стране, себя исчерпала.

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