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Путин направил приветствия участникам IX Юридического форума стран БРИКС

Путин направил приветствия участникам IX Юридического форума стран БРИКС

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников IX Юридического форума стран БРИКС, отмечая востребованность неформального общения между авторитетными учёными-правоведами и практикующими юристами стран-членов объединения.

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