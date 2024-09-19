Путин направил приветствия участникам IX Юридического форума стран БРИКС

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников IX Юридического форума стран БРИКС, отмечая востребованность неформального общения между авторитетными учёными-правоведами и практикующими юристами стран-членов объединения.
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