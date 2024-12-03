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Петербургский дневник

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Участник Научно-производственного арктического кластера Петербурга представил новую разработку для Арктики

Участник Научно-производственного арктического кластера Петербурга представил новую разработку для Арктики

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного Научно-производственное предприятие подводных технологий «Океанос», входящее в состав Научно-производственного арктического кластера Петербурга, представило автономный подводный манипулятор на форуме-выставке «Российский промышленник».

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