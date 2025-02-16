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Царьград

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Закапывали в снег и фотографировали: челябинская пара занималась противозаконным

Закапывали в снег и фотографировали: челябинская пара занималась противозаконным

Полицейские решили проверить любителей фотоискусства.Сотрудниками полка патрульно-постовой службы полиции у дома по улице Артиллерийской были замечены девушка и молодой человек, которые совершали странные действия: закапывали что-то в снег, после чего фотографировали.

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Eduard
Мера присечения:&quot;Пакетики вернули и пожелали не попадаться,&quot;,
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