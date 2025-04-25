«Диктант Победы» пройдет в Тюменской области 25 апреля

Акция «Диктант Победы» состоится в Тюменской области 25 апреля. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов о Великой Отечественной войне за 45 минут, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
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