Коснется БАДов. В Минпромторге сделали важное заявление

С 1 сентября 2024 года Минпромторг собирается расширить перечень подлежащих обязательной маркировке биологически активных добавок (БАД) и кожных антисептиков, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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